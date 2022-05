Rodzice: nie taka jest idea rejonizacji! Zamiast 5 minut – 50 minut do szkoły

Trzy z pięciu klas szóstych od 1 września 2022 r, czyli od nowego roku szkolnego, zostaną przeniesione z budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie do placówki po dawnym gimnazjum, czyli oddziału szkoły, który mieści się przy ul. Wojciechowskiego 50. - Dzieci, które miały do tej pory 5 minut do szkoły, czeka teraz 50-minutowa podróż dwoma autobusami - denerwuje się pani Anna, mama jednego z uczniów obecnej klasy V. - Podział klas jest konieczny ze względu na bazę lokalową szkoły, tj. liczbę sal dydaktycznych i ich wielkość - tłumaczy dyrekcja SP nr 7.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie to jedna z najnowocześniejszych placówek oświatowych w mieście. Ale pęka w szwach, stąd pomysł, by - po przenosinach klas siódmych i ósmych, które od jakiegoś czasu już uczą się przy ul. Wojciechowskiego 50 - do budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 34 dokooptować także część szóstoklasistów. Jednak nie wszystkich, wybór dyrekcji SP nr 7 padł na trzy oddziały z pięciu.

O tym, że dzieci 1 września rozpoczną nowy rok szkolny w innej placówce rodzice

