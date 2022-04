Remontowy boom w przedszkolach i szkołach. Nowe place zabaw, sale lekcyjne i gimnastyczne

W szczecińskich placówkach oświatowych zachodzą duże zmiany. Z nowego placu zabaw już korzystają dzieci z Przedszkola Publicznego nr 32, metamorfozę przechodzi Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, zakończył się generalny remont przejętego od Uniwersytetu Szczecińskiego budynku, który został przystosowany do potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7. Generalny remont sali gimnastycznej trwa w Zespole Szkół nr 2. Wszystkie inwestycje, które pochłaniają z budżetu miasta miliony złotych, nadzoruje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

Od kilku tygodni maluchy uczęszczające do przedszkola „Hejnałek" przy ul. Farnej w Szczecinie mogą korzystać z nowego placu zabaw. Są tu nowe piaskownice, bujaki oraz tzw. ścieżka zdrowia, czyli zestaw drabinek, drążków, ścianek, służących ogólnorozwojowym zabawom dzieci. Wymieniono także nawierzchnię placu zabaw, dziś to bezpieczne podłoże, które amortyzuje upadki. Obok placu zabaw powstało boisko do siatkówki i piłki nożnej. W ramach zagospodarowania terenu zamontowano ławki oraz kosze na śmieci.

