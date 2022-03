Wsparcie dla nauczycieli od ZCDN. Lepiej zrozumieć małych uchodźców

Przed polskimi nauczycielami pojawia się ogromne wyzwanie związane z przyjęciem do klas uczniów zza wschodniej granicy. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzi szkolenia i konferencje metodyczne dla pedagogów. Wszystko po to, by jak najlepiej zaopiekowali się nowymi uczniami z wojenną traumą.

– Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli od lat wspiera kadrę oświatową. Teraz wychodzi naprzeciw aktualnej, trudnej sytuacji związanej z toczącą się na Ukrainie wojną. Swoje pomocowe działania w dużej mierze kieruje do polskich nauczycieli, którzy będą musieli zmierzyć się z dużym wyzwaniem, jakim jest przyjęcie do klas dzieci zza wschodniej granicy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

W ciągu najbliższego miesiąca odbędą się zatem konferencje i szkolenia skierowane do nauczycieli wszystkich etapów edukacji. Już 30 marca na platformie Korbank pedagodzy będą mieli szansę uczestniczyć w konferencji „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w szkole – rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej. 4 kwietnia br. centrum organizuje konferencję metodyczną dla nauczycieli poświęconą myśleniu krytycznemu w edukacji #PytamSprawdzamKlikam. Tego samego dnia zaprasza również na szkolenie „Jak pracować z uczniami dotkniętymi doświadczeniami wojennymi?”

W każdy czwartek na platformie Korbank odbywają się także konsultacje przedmiotowe. Mają one na celu wsparcie nauczycieli i dyrektorów w zakresie projektowania, przygotowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć dydaktycznych z uczniami – także z tymi z Ukrainy.

ZCDN publikuje również na swojej stronie internetowej materiały przydatne m.in. podczas komunikacji z uchodźcami. Niebawem będą tu dostępne zeszyty do pracy z uczniem ukraińskim: matematyczne i polonistyczne, opracowane w dwóch językach – polskim i ukraińskim – przez szczecińskie nauczycielki Annę Bazyluk, Ewę Piechotę oraz Martę Kostecką.

Na nauczycieli potrzebujących pomocy i wsparcia psychologicznego czeka w centrum Hanna Załuska, psycholożka i terapeutka.

Natomiast uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej. Dla dzieci przygotowano tu kolorowanki, puzzle i książki. Na miejscu jest dostęp do komputerów i wi-fi, można tu skopiować i wydrukować niezbędne dokumenty.

To jednak nie wszystko – w planach centrum są jeszcze szkolenia dla nauczycieli pomagające w codziennej komunikacji z uczniem, który nie zna języka polskiego, a także uznanie literatury jako terapii w kontaktach z najmłodszymi uciekinierami.

(kel)