Dyrektorzy szczecińskich szkół z wyższymi dodatkami

Miejscy radni na ostatniej sesji (22 marca) jednogłośnie podjęli decyzję o podwyżce dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szczecińskich placówek oświatowych. O zmianę ich wysokości wnioskował Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina. Na zwiększone dodatki dla 147 dyrektorów i 151 wicedyrektorów magistrat wyda około 2,5 miliona złotych rocznie.

Zmiana uchwały powoduje zwiększenie wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów w kwocie maksymalnej dodatku o 500 zł i o 300 zł na poziomie minimum oraz zwiększenie dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów o 300 zł w kwocie maksimum i o 200 zł w kwocie minimum.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta w uzasadnieniu uchwały stwierdza, że kierujący placówkami oświatowymi mają coraz więcej obowiązków. Pandemia spowodowała, że to właśnie na dyrektorów szkół spadła największa odpowiedzialność za zasady, które w oświacie wymusił COVID-19. To oni musieli radzić sobie w ciągle zmieniających się trybach nauki - zdalnej i stacjonarnej a z jej wyników rozliczać podległych nauczycieli. Dziś na dyrektorów spadł jeszcze jeden obowiązek - muszą poradzić sobie z przyjmowaniem do szkół dzieci z Ukrainy.

Podjęta we wtorek uchwała zmienia także regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz odnosi się do nagród i warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała ma moc obowiązującą od stycznia 2022 roku.

(kel)