Przeterminowane produkty, brud… Wzmożone kontrole inspekcji sanitarnej w gastronomii

Posypały się mandaty dla nieprzestrzegających zasad żywienia zbiorowego gastronomików, których skontrolowała inspekcja sanitarna. Tylko w jednym tygodniu czerwca inspektorzy z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzili 280 wizyt w barach, restauracjach, pubach w naszym regionie i aż w 86 obiektach stwierdzili nieprawidłowości: brud, brak dokumentacji lekarskiej pracowników oraz serwowanie przeterminowanych produktów spożywczych.

W ewidencji inspekcji sanitarnej znajdują się 8564 lokale i punkty, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna w województwie zachodniopomorskim.

- Kontrole przeprowadzamy cały rok, ale nie ukrywamy, że w sezonie letnim są one intensywniejsze, szczególnie w miejscowościach turystycznych - mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Dobry stan sanitarny i jakość podawanych produktów to obowiązek przedsiębiorców z branży gastronomicznej, ale także szansa na powodzenie ich biznesów. Gość, który zatruł się w lokalu, już nigdy do niego nie wróci.

