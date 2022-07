Przerażają wysokie koszty, inflacja, brakuje rąk do pracy. Gastronomia ledwo zipie

- Ostatnio duży ruch był chyba… przed pandemią - kelnerka z lokalu przy galerii handlowej w Szczecinie potwierdza, że odwiedza ich coraz mniej klientów. W niedzielne wakacyjne popołudnie nad dwoma szklankami napoju siedzi w ogródku w centrum Szczecina tylko dwóch gości, choć wcześniej tętnił on życiem do późnych godzin wieczornych. Gastronomia ledwo zipie i zmaga się z wieloma problemami: najważniejszy to wzrost kosztów prowadzenia kawiarni, pubów czy restauracji z powodu wzrostu cen żywności. Drugi - trudności z zatrudnieniem personelu.

W całej Polsce po pandemii i długotrwałym lockdownie zniknęło 20 proc. lokali gastronomicznych. Kryzys w branży nie ominął także Szczecina i miejscowości turystycznych. Z mapy lokali zniknęło kilka restauracji, nieczynne są dwa popularne bary: Zacisze i Małe Białe.

- Kalkulacja dań powinna być robiona raz na tydzień, maksymalnie raz na dwa tygodnie. Musimy przeliczać nie tylko koszty zakupu towarów spożywczych, coraz większe opłaty za prąd i gaz, ale przede wszystkim koszty zatrudnienia pracowników, którzy mają coraz wyższe oczekiwania płacowe. Ci,

...