Pozwu jeszcze nie ma. Miasto wciąż gromadzi dowody

Pięć miesięcy po zapowiedzi prezydenta Piotra Krzystka, że Miasto Szczecin idzie do sądu, by domagać się od Skarbu Państwa, a konkretnie Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrotu niemal 46 milionów złotych dopłaconych z samorządowej kasy do wynagrodzeń nauczycieli, pozwu wciąż nie ma. - Proces zbierania materiału dowodowego nie dobiegł jeszcze końca - tłumaczy magistrat.

Przypomnijmy, 17 lutego br. prezydent Krzystek poinformował, że według wstępnych wyliczeń szczeciński budżet stracił na dopłatach do wynagrodzeń nauczycieli w latach 2018-2020 około 46 milionów złotych. W 2018 roku było to 7 mln zł, w 2019 r. kwota wzrosła do 15 mln zł, a w 2020 r.

z miejskiej kasy trzeba było dołożyć już 24 mln zł. Dopłaty spowodowane były podwyżkami dla nauczycieli przyjmowanymi przez rząd, ale subwencja oświatowa nie pokrywała w całości tych wydatków - tłumaczył wówczas P. Krzystek. Pieniędzy nie starczało już na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych czy utrzymanie obiektów oświatowych, które gmina musi pokrywać z własnych środków.

