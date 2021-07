Przeciwko ideologizacji oświaty protestowała Fundacja Równie i Młoda Lewica. Chcą dymisji ministra Czarnka

W sobotnie (17.07) popołudnie na placu Solidarności w Szczecinie Fundacja Równie i Młoda Lewica zaprotestowały przeciwko reformowaniu edukacji w wykonaniu Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki oraz jego doradców.



- Priorytetem dla ministra oraz jego doradców stały się między innymi „cnoty niewieście”, a nie pomoc w przystosowaniu uczniów po długim okresie zdalnego nauczania – mówili młodzi aktywiści, a wtórowała im Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, nauczycielka z 20-letnim stażem w zawodzie.

- Warto zwrócić uwagę na fakt, czego minister nie mówi i czego nie robi. Moglibyśmy oczekiwać, że 2021 roku debata o polskiej edukacji będzie toczyła się wokół edukacji, polskiej szkoły, wokół tego, by była na miarę XXI wieku – mówiła posłanka. - Przez dwadzieścia lat nie zmieniło się nic, zrobiliśmy krok do tyłu. Dziś przed polską szkołą stoją ogromne wyzwania, miałam nadzieję, że minister Czarnek będzie chciał rozmawiać o tym, co powinniśmy zmienić, o tym dlaczego wyniki klas ósmych pokazują nam, że w przypadku języków obcych różnice pomiędzy szkołą na wsi a w mieście są ogromne. Tymczasem mamy osobistą krucjatę ministra Czarnka, katolickiego fundamentalisty.

– Ten sprzeciw jest bardzo ważny, bo rzeczywistość jest przerażająca. Tu chodzi o władzę i podporządkowanie, a nie godność kobiety – mówiła Dagmara Adamiak, prezeska Fundacji Równie odnosząc się między innymi do słów ministra o wzbudzaniu „cnót niewieścich”. – My nie potrzebujemy strażników, to nie średniowiecze.

"Czarnek i eksperci od nienawiści - precz!" – to hasło przewodnie wiecu, na którym zbierano także podpisy pod obywatelskim wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka.

- We wtorek złożymy te listy w Sejmie i będziemy absolutnie domagać się odwołania ministra, który chce by polska szkoła było podporządkowana jedynej słusznej partii – zapewniała Katarzyna Kotula.

Petycję o odwołanie Przemysława Czarnka, którą zainicjowała Akcja Demokracja podpisało w sieci ponad 65 tysięcy osób.

Katarzyna Lipska-Sokołowska