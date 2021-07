Zachodniopomorscy ósmoklasiści znów poniżej średniej

Nie pomogła zmiana wymagań na egzaminach ósmoklasistów, młodzież z Zachodniopomorskiego znów wypadła słabo, poniżej ogólnokrajowej średniej, choć w tym roku kończący szkoły podstawowe swój pierwszy ważny test zdawali na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W arkuszach zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2019-2020), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak w latach ubiegłych.

Wyniki odbiegają od ogólnopolskiej średniej

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc. – podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki nastolatków z naszego regionu, które od piątkowego poranka są dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, niestety, odbiegają od ogólnopolskiej średniej. Z języka polskiego nasi absolwenci uzyskali średnią 55,58 proc., z matematyki - 42,20 proc., z najczęściej zdawanego języka angielskiego - 63,26 proc.

W naszym regionie do egzaminu, który odbył się w 25-27 maja przystąpiło 15 077 uczniów. Ten sprawdzian wiedzy jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Także w piątek po godz. 10 wyniki egzaminu pojawiły się na indywidualnych kontach 15-latków.

Pracowite wakacje ósmoklasistów

Teraz – do 14 lipca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek do wybranej szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych poznają dopiero 22 lipca. Następnie, rodzice lub opiekunowie prawni kandydata wstępnie zakwalifikowanego będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia go do placówki. O tym, czy młody człowiek dostał się do wybranej szkoły dowie się 2 sierpnia br.

Tylko w Szczecinie młodzież ma do dyspozycji cztery tysiące miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Ci, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół muszą poczekać na postępowanie uzupełniające prowadzone od 3 sierpnia br. już poza systemem elektronicznej rekrutacji - bezpośrednio w szkołach, które będą dysponowały wolnymi miejscami.

Katarzyna Lipska-Sokołowska