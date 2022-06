Piątkowe atrakcje w Willi Lentza. Siudmak, nokturny i zabawa taneczna

"Nokturny – Hommage à Chopin” to tytuł wystawy Wojciecha Siudmaka, której wernisaż odbędzie się w piątek (24 czerwca) o godz. 18 w szczecińskiej Willi Lentza. Wstęp wolny.

Artysta, zainspirowany twórczością Fryderyka Chopina, od 2009 roku pracuje nad cyklem obrazów będących swobodną interpretacją nokturnów Fryderyka Chopina. Wojciech Siudmak postanowił przełożyć na język swojej niezwykłej, metafizycznej wręcz sztuki styl romantycznych utworów, pełnych silnych emocji i ukrytych znaczeń. Zafascynowany od lat twórczością wielkiego kompozytora artysta uważany jest za głównego przedstawiciela realizmu fantastycznego, a zdaniem krytyków sztuki Siudmak „ma swoje korzenie w surrealizmie reprezentowanym przez Salvadora Dalego i René Magritte’a”.

Również w piątek w ogrodzie Willi Lentza odbędzie się zabawa taneczna pn. „La Dolce Villa, czyli Westend od parkietu”.

– Wraz z zakończeniem wieku dwudziestego przepadła piękna tradycja imprez tanecznych, w których uczestniczą zespoły grające muzykę na żywo. Ponieważ nie zgadzamy się na taki los, chcielibyśmy wskrzesić ten zwyczaj – opowiada muzyk Gustaw Miłoszewski. – Zagramy polskie i światowe klasyki wykonawców takich, jak: Vox, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang.

Podczas zabawy (początek o godz. 21) zespół wystąpi w składzie: Adrianna Grochowska – wokal, Waldemar Zieliński – gitara, Kamil Żuchowski – bas, Tytus Łajdecki – saksofon, Alex Marek – instrumenty klawiszowe, Gustaw Miłoszewski – instrumenty klawiszowe i Radosław Winczewski – perkusja.

