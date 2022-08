Podatki w górę. Utrzymanie nieruchomości drenuje kieszenie

Właściciele nieruchomości, nie tylko domów i mieszkań, ale również gruntów czy garaży, znów będą musieli sięgnąć do swoich portfeli. Od 2023 roku mają wzrosnąć stawki opłat lokalnych. Szykują się również kolejne podwyżki cen prądu, gazu i opału. Niełatwo będzie zrobić remont, zmodernizować stary dom lub przystosować go do wymagań osoby starszej. Drożyzna już dziś jest widoczna w marketach budowlanych, rosną ceny usług związanych z budownictwem i remontami, a na specjalistów czeka się coraz dłużej. Eksperci podkreślają, że stare domy, generujące duże koszty, najbardziej obciążają seniorów, których emerytury nie wystarczają nawet na bieżące potrzeby. Co dalej?

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna" średni wzrost cen w pierwszym półroczu tego roku plasował się na poziomie 11,8 proc. Oznacza to, że ceny, w okresie od stycznia do czerwca 2022 r., były średnio wyższe o ponad 11 proc. aniżeli w analogicznym okresie roku 2021. Okazuje się, że lokalne podatki są waloryzowane o powyższy wskaźnik, a to oznacza, że podatek od nieruchomości, środków transportu, a nawet od psa (który obowiązuje w

