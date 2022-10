Pies zjadł kartę, więc dłużnik nie zapłaci. Długi konsumentów sięgają już 45,2 mld zł

„Nie spłaciłem długu, bo była promocja na bilety lotnicze i pojechałem na wakacje". „Nie zapłaciłem, bo pies zjadł mi kartę z kodami do przelewów" - takie wymówki słyszą negocjatorzy firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, gdy dzwonią do dłużników, aby odzyskać pieniądze dla wierzycieli. W sierpniu minęło 30 lat, od kiedy windykacja polubowna weszła do Polski.

Długi konsumentów widniejące w Krajowym Rejestrze Długów sięgają już 45,2 mld zł. Liczba Polaków, którzy mają niezapłacone rachunki, faktury, raty kredytów czy alimenty, to obecnie 2,4 mln osób. Średnie zadłużenie każdego z nich wynosi 17 661 zł. Należności te odzyskują dla wierzycieli negocjatorzy z firm windykacyjnych. Przywracają w ten sposób pieniądze do obiegu gospodarczego, a dłużnikom pomagają wyjść na finansową prostą.

Polak potrafi

Kontaktując się z dłużnikami w imieniu banków, telekomów, towarzystw ubezpieczeniowych, dostawców prądu czy internetu, negocjatorzy muszą rozpoznać, w jakiej sytuacji materialnej znajduje się konsument. Ustalić, czy jego długi są wynikiem niefrasobliwości i życia ponad stan,

