Rodzina z Dobrej prosi o szansę. Długu nie ma, mieszkania też nie będzie?

W trudnej sytuacji znaleźli się państwo Edyta i Marek Stortowie. Małżonkowie, którzy podkreślają, że nie mają już zadłużenia wobec spółdzielni mieszkaniowej, próbują powstrzymać eksmisję.



Państwo Edyta i Marek mieszkają w Dobrej w powiecie łobeskim. Żyją w lęku. Każdego dnia się boją, że będą musieli opuścić mieszkanie, w którym są „od zawsze”. Nie ukrywają, że sami doprowadzili do tego problemu, spłacili jednak dług. Starają się.

- Rok 2007 będzie dla mnie przeklęty. Wyjechałem wtedy do pracy w Niemczech, by poprawić nasz byt, a tymczasem przywiozłem długi, stres i niepewność. To moja wina. Nie poradziłem sobie z tym wszystkim. Dziś nie mam pracy, jestem przewlekle chory, miałem operację kręgosłupa. Wiem, że nie byłem w porządku wobec mojej rodziny – mówi Marek Storta. – Daliśmy sobie szansę, chcielibyśmy, żeby spółdzielnia nam także ją dała.

Rodzina z Dobrej podkreśla, że nie ma już długu wobec spółdzielni poza kosztami sądowymi, które wynoszą 5400 zł.

Wpłaty szły przede wszystkim na pokrycie odsetek, a dług rósł...

- Mieszkanie otrzymałam od rodziców w ramach darowizny. Mieszkali tu z moją babcią. Wszystko było w porządku do roku 2007, w którym dowiedziałam się, że mój mąż ma kłopoty finansowe. Nic nie wiedziałam o tym, nic mi nie mówił. Gdybym wiedziała, w tej chwili może wszystko by wyglądało zupełnie inaczej. Nagle cały ciężar utrzymania rodziny spadł na mnie – opowiada Edyta Storta. – Od około 2010 r. płaciłam nieregularnie czynsz, ale zawsze jeśli pojawiały się jakieś pieniądze, spłacałam nasze zadłużenia. Przez jakiś czas mąż także pracował dla spółdzielni, żeby odpracować część naszych zaległości. Niestety, moje wpłaty szły przede wszystkim na pokrycie odsetek, a dług rósł. Spółdzielnia składała pozwy do sądu, a później do komornika. Dopiero pod koniec 2018 r., już po tym, jak spółdzielnia przejęła własność naszego lokalu, dowiedziałam się, że wszczęta została też egzekucja z nieruchomości, były wyznaczone terminy licytacji. W trakcie tych spraw korespondencja niestety do mnie nie docierała. Mąż nie chciał mnie denerwować, nie pokazywał mi listów od komornika, miał nadzieję, że to się da jakoś załatwić i w konsekwencji skończyło się to dla mnie źle. Zgubiła mnie niewiedza i wiara, że jeśli wpłacam jakieś kwoty, uda się to wszystko wyprostować. Chcemy rozmawiać ze spółdzielnią. W przeciwnym razie nastąpi egzekucja komornicza. Chcemy pozostać w mieszkaniu po moich rodzicach. Serce mnie boli. Mieszkam tu od dziecka, staramy się jak możemy, ja pracuję w Szczecinie w szwalni i codziennie dojeżdżam, by płacić te zobowiązania. To naprawdę nie jest łatwe ze względu na odległość z Dobrej koło Nowogardu do Szczecina. Dług wobec spółdzielni z tytułu czynszu uregulowałam, pozostały tylko ostatnie koszty sądowe. Spółdzielnia złożyła od razu sprawę do komornika. Wystosowałam do komornika prośbę o umożliwienie mi spłaty tych kosztów w ratach. Niestety, spółdzielnia nigdy nie zawierała z nami umów co do spłaty tego zadłużenia na raty. Nie jesteśmy rodziną dotkniętą patologią, mamy normalne relacje ze sobą, chcemy skromnie, ale normalnie żyć.

Stanowisko spółdzielni

– Działając jako pełnomocnik Spółdzielni Mieszkaniowej Dobra, wskazuję, iż Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny prawomocnym wyrokiem z dnia 1 października 2021 r. oddalił powództwo państwa Edyty Storta i Marka Storta, o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci postanowienia Sądu Rejonowego w Łobzie, Wydział I Cywilny, z dnia 16 maja 2018 r., w przedmiocie przejęcia na własność i przysądzenia własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Dobrej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Dobra – informuje adwokat Karol Mierzejewski, reprezentujący gminę Dobra. – Do dziś państwo Stortowie, nie uiścili wymagalnych kosztów sądowych, zasądzonych przedmiotowym wyrokiem na rzecz spółdzielni. Rada Nadzorcza spółdzielni nie wyraziła zgody na zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowanego przez nich lokalu, z dwóch przyczyn. Po pierwsze państwo Stortowie przez długi okres czasu w ogóle nie regulowali żadnych opłat eksploatacyjnych na rzecz spółdzielni, doprowadzając do znacznego zadłużenia, które spowodowało trudności w funkcjonowaniu spółdzielni, w tym regulowaniu przez spółdzielnię wymagalnych zobowiązań na rzecz innych podmiotów. W ocenie Rady Nadzorczej, istnieje duże ryzyko, iż państwo Stortowie nie będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań w przyszłości, w tym terminowego regulowania czynszu najmu przedmiotowej nieruchomości. Po drugie spółdzielnia w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości poniosła znaczne koszty nabycia lokalu zajmowanego przez państwa Stortów, a mając na uwadze znaczny wzrost kosztów zakupu opału, spółdzielnia rozważa zbycie przedmiotowego lokalu na wolnym rynku, po przeprowadzeniu skutecznego postępowania egzekucyjnego przez komornika i przeznaczeniu uzyskanej kwoty na pokrycie rosnących w znacznym stopniu kosztów eksploatacyjnych. Spółdzielnia zobowiązana jest do działania na rzecz i w interesie wszystkich jej członków, mając na uwadze, z jednej strony sytuację finansową spółdzielni, z drugiej sytuację rynkową, w tym dramatyczny wzrost kosztów eksploatacyjnych.

Polubowne załatwienie sporu

O wstrzymanie egzekucji komorniczej wnioskowała pełnomocnik państwa Stortów, mec. Agnieszka Warian: - Spółdzielni przysługuje tytuł prawny do nieruchomości zajmowanej przez państwa Stortów. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił także złożone przez nich powództwo przeciwegzekucyjne. Wyrok jest obecnie prawomocny, wobec oddalenia apelacji. Państwo Stortowie rozważają obecnie możliwość złożenia skargi kasacyjnej. Powyższe nie stoi jednakże w żadnej mierze na przeszkodzie, aby obie strony sporu podjęły próbę polubownego załatwienia sprawy, czy to poprzez umożliwienie państwu Stortom wynajęcia zajmowanego dotychczas lokalu, czy też „odkupienia” przez nich przedmiotowego lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej, co uchroniłoby ich od ewentualnego postępowania egzekucyjnego.©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY