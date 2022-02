Pierwsza setka Zwierzogrodu. Molly, Blue, Delta i cała reszta

Pomaga zwierzętom w potrzebie: ofiarom wypadków i osieroconym, chorym, osłabionym, zgubionym i porzuconym. Na pełny etat i całodobowo. Mowa o Zwierzogrodzie - pierwszym szczecińskim ośrodku rehabilitacyjnym dla dzikich zwierząt, który od stycznia br. funkcjonuje na peryferiach Wielgowa - przy ul. Borowej.

Ośrodek formalnie rozpoczął przyjmować podopiecznych od stycznia po uzyskaniu pozwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka, jakiego udzieliła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

- Ale od września adaptowaliśmy placówkę do naszych potrzeb. Wyposażając ją w niezbędny sprzęt oraz budując zewnętrzne woliery - mówi Paulina Seweryniak, prezeska Fundacji Zwierzogród. - Mamy ich teraz 15 wraz z przelotnią. Specjalna, z oczkiem wodnym jest przystosowana do rehabilitacji ptaków wodnych. W planach są również osobne woliery dla zwierząt, wszystkie dostosowane do potrzeb i specyfiki gatunków. Jeszcze się rozbudowujemy, dlatego jeszcze przez jakiś czas nie będziemy w stanie działać w pełnym zakresie i przyjąć wszystkich zwierząt, przede wszystkim tych wymagających szczególnych warunków,

