Czekając na szczeciński "Zwierzogród"

Miała być Dziaka Ostoja. Będzie Zwierzogród. Podczas wtorkowej sesji szczecińscy radni pozytywnie zaopiniowali nowego opiekuna dla powstałego w Wielgowie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Za sprawą Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przy ul. Borowej został wybudowany ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt.

- Budynek socjalno-gospodarczy z pomieszczeniem biurowym, kuchnią sanitariatami, pomieszczeniem przyjmowania zwierząt. Także zagospodarowanie terenu: woliery dla zwierząt z podziałem na gatunki, oświetlenie, ogrodzenie, budowę instalacji wodociągowej, kotłowni, parkingu, montaż monitoringu. Łączny koszt budowy ośrodka wyniósł ponad 2,5 mln złotych - przypomina Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Fundacja Dzika Ostoja, choć zabiegała o utworzenie tego rodzaju placówki w Szczecinie, jednak nie podjęła się jej prowadzenia. Głównie z przyczyn finansowych. Magistrat zdecydował więc o wyborze operatora ośrodka w drodze otwartego konkursu ofert. Za najkorzystniejszy uznając przedstawioną przez Fundację Zwierzogród - z siedzibą przy ul. Grabskiego w Szczecinie.

Fundacja - której prezesem jest Rafał Górecki, a w radzie której zasiada Paulina Seweryniak oraz Piotr Oszczak - od 15 lat prowadzi działalność w sferze tzw. obsługi zootechnicznej. "Zajmuje się odchowem, leczeniem i żywieniem zwierząt zróżnicowanych gatunkowo. Począwszy od małych a skończywszy na ponad tonowych osobnikach. W Fundacji prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z profilaktyki zwierzęcej i proekologicznej, tj. np. Zagroda Edukacyjna w programie "Społecznik", ochrona środowiska poprzez odławianie tzw. szkodników (zwierząt nie należących do naszej fauny), takich jak szopy i skunksy itp. Fundacja współpracuje z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w zakresie dobrostanu, inkubacji i żywienia zwierząt" - jak działalność nowego operatora ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie przedstawiono szczecińskim radnym, przed głosowaniem uchwały nr 180/21 (w sprawie zaopiniowania działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt - przyp. an).

- Fundacja Zwierzogród, która przedstawiła kompleksową ofertę zawierającą między innymi sposób funkcjonowania oraz finansowani ośrodka. Pozytywna opinia radnych to kolejny krok na drodze do uruchomienia ośrodka - przekazuje Centrum Informacji Miasta.

Radni większością głosów (26 za, przy 3 wstrzymujących) przyjęli uchwałę, w efekcie której Fundacja Zwierzogród będzie mogła przejąć we władanie wybudowany w kwietniu br. ośrodek w Wielgowie.

- To dla nas duże wyróżnienie i cieszymy się, że nasza oferta została doceniona, ale dopiero naszą pracą będziemy mogli pokazać pełne spektrum naszych możliwości - mówi Paulina Seweryniak, z Fundacji Zwierzogród. - Mamy duże doświadczenie w pracy ze zwierzętami, jednak nowością dla nas będzie z pewnością duża liczba zwierząt dziko żyjących. Ale jesteśmy przygotowani i zmotywowani do pracy z nimi. Mamy nadzieję, że najlepszym dowodem na to będą nasi podopieczni, którzy po rehabilitacji będą mogli wrócić do swojego naturalnego środowiska.

Jednak zanim Zwierzogród zacznie funkcjonować w nowej siedzibie niezbędne będzie formalne uzyskanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, udzielone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dopiero wówczas placówka będzie mogła - jak wcześniej zakładano - całodobowo świadczyć pomoc "bracim mniejszym" w potrzebie.

- W skład zespołu ośrodka będą wchodzić dwie osoby zatrudnione: zootechnik i pracownik gospodarczy oraz dwóch wolontariuszy. Zgodnie ze złożoną ofertą, Gmina Miasto Szczecin ma przeznaczyć na funkcjonowanie ośrodka 450 tys. złotych - przekazuje Sylwia Cyza-Słomska.

Z Fundacją Zwierzogród została podpisana umowa czasowa, która będzie obowiązywała strony do końca 2022 r. ©℗

Arleta NALEWAJKO