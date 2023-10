Oszuści leją wodę. Filtruj takie informacje

W Stacji Uzdatniania Wody Miedwie przeprowadzanych jest szereg procesów, dzięki którym woda w kranach jest tej samej jakości, co butelkowana ze sklepu. Fot. ZWiK Szczecin

Były oszustwa na policjanta, na wnuczka, na milionera z amerykańskiej armii i agenta służb specjalnych. Oszustom ulegają ludzie w różnym wieku, którzy szukają szczęścia, dbają o bliskich lub troszczą się o własne zdrowie. Na zakup specjalnych koców, pościeli czy garnków nabiera się coraz mniej osób, ale rynek nie lubi próżni. W Szczecinie można wziąć udział w spotkaniach, podczas których są oferowane specjalne filtry do wody. Nie wiadomo tylko, przed czym chronią.

- Dotarł do nas sygnał od jednej z mieszkanek Szczecina, która wzięła udział w takim spotkaniu - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. - Pani była zszokowana. Ma 85 lat, ale z wykształcenia jest inżynierem i nie mogła uwierzyć w to, co słyszy.

Na spotkaniu zaoferowano jej bowiem filtry do wody, która w Szczecinie ma podobno „500 jednostek zanieczyszczeń". Po montażu filtra ilość zanieczyszczeń ma spaść zaledwie do kilku jednostek. Problem w tym, że nie ma takiej jednostki. Kobieta dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu nie dała się namówić na zakup zbędnego gadżetu. Nie

...