Obywatele zaprojektowali przyszłość miasta

Spośród projektów ogólnomiejskich niekwestionowanym zwycięzcą tej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego jest Wspólny Dom Hospicyjny. Natomiast w obszarach lokalnych - uznanie i poparcie szczecinian zdobyli faworyci, czyli m.in. trzy zadania pod wspólną nazwą „Kurs na Północ", a także „Odbetonowanie okolicy Netto Areny", „USG dla Ogonków" oraz „Piastów Chill Garden".

Magistrat właśnie ogłosił wyniki SBO 2023. Tym razem zaskoczeń czy rozczarowań być nie powinno. Tym bardziej że zwycięski projekt ogólnomiejski ma głęboko humanitarny charakter - to ważny krok ku zwiększeniu w naszym mieście „dostępności do opieki paliatywno-hospicyjnej, psychologicznej, profilaktycznej z zakresu szeroko pojętego przeciwdziałania chorobom nowotworowym". Szczecinianie ponad 8 tysiącami głosów poparli przekazanie ponad 4,7 mln złotych na remont i przystosowanie do tych funkcji pomocowych budynku przy al. Wojska Polskiego 91-93, należącego do Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Ten projekt w całości wyczerpuje pulę środków zarezerwowanych na realizację zadań

...