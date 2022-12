Budżet obywatelski – półmetek głosowania. Decyzje za miliony

Ponad 17,5 mln złotych jest w puli Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Na co zostaną przeznaczone? O tym właśnie decydują szczecinianie, głosując na wybrane projekty. Każdy ma do dyspozycji 5 głosów i czas do południa 13 grudnia. Lepiej nie przespać tej szczególnej daty.

W tej edycji SBO o głosy zabiegają 153 projekty: 39 ogólnomiejskich i 114 lokalnych.

– W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Głosowanie nie jest poddane rejonizacji – można głosować na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji – przypomina Centrum Informacji Miasta.

Każdy ma do dyspozycji 5 głosów. Dwa z nich można oddać na projekty ogólnomiejskie, a kolejne trzy – na lokalne. Można nimi żonglować dowolnie. Pamiętając jednak, że na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy. Natomiast żeby nasze głosowanie było ważne – trzeba oddać co najmniej 1 głos.

Głosować można zarówno drogą elektroniczną, jak też w tradycyjnej formie papierowej. Każda jest równie dobra i skuteczna.

– Głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny. Głosy można oddawać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Potrzebny jest jedynie dostęp do internetu: www.sbo.szczecin.eu – zwraca uwagę Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta (CIM). Natomiast głosowanie na papierowych kartach odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Szczecin: do specjalnej urny znajdującej się w budynku na pl. Armii Krajowej 1 lub w filii urzędu przy ul. Rydla 39-40.

Formularz głosowania można też przesłać pocztą na którykolwiek z adresów magistratu – byle nie zapomnieć o dopisku na kopercie: „Głosowanie SBO 2023”, a także o terminie głosowania (o oddaniu głosu w terminie decyduje data wpływu do kancelarii urzędu – przyp. aut.).

Aby ułatwić szczecinianom dostęp do współdecydowania o przyszłości miasta w ramach SBO, magistrat zorganizował kilka punktów głosowania. Pierwszy znajduje się w UM (pl. Armii Krajowej 1 – środkowe wejście), gdzie można głosować od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Drugi – w prawobrzeżnej filii UM (ul. Rydla 39-40) – jest dostępny również w dni powszednie i w tych samych godzinach urzędowania. Specjalne plenerowe stoisko SBO zostanie otwarte również na pl. Lotników – już w najbliższy weekend: 11-12 grudnia – w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego, a w godz. 12-18. Niezależnie głosować można również w BUDŻETOBUSie, który każdego dnia jest dostępny w co najmniej pięciu punktach miasta (harmonogram jego kursowania można śledzić na stronie www.sbo.szczecin.eu – przyp. aut.).

– Kartę do głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 można pobrać w punktach do głosowania organizowanych przez urząd oraz w ramach Akademii SBO, jak również z zakładce pliki do pobrania na stronie www.sbo.szczecin.eu – przypomina Sylwia Cyza-Słomska z CIM.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 17 520 000 zł. Zatem: dziel i rządź! Pamiętając, że „Zagłosować można tylko jeden raz! W przypadku dwukrotnego zagłosowania: oddania głosów za pośrednictwem papierowej karty oraz drogą elektroniczną, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie uznany za nieważny”.

W ramach SBO 2023 zostaną zrealizowane tylko te projekty, które w danym obszarze – ogólnomiejskim i lokalnym – uzyskają największą liczbę głosów. Ale uwaga: będą musiały się mieścić w puli środków przeznaczonej na dany obszar. ©℗

A. NALEWAJKO