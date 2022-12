SBO 2023. Pierwsze dane z głosowania

Racjonalista ...

2022-12-13 16:59:55

Jest to bardzo, bardzo niska frekwencja, jak na 400 tys. miasto, tylko 6,5% (!). A mógł głosować każdy mieszkaniec Szczecina, który ma pesel. Co do samych projektów, to na palcach rąk można policzyć projekty naprawdę obywatelskie, niemające na celu realizację zadań należących do miasta. Jak chodniki, oświetlenie czy boiska przy szkołach, na które cięgle brakuje pieniędzy w budżecie miasta. 17,5 mln zł pula na wszystkie projekty. Ciekawe jakie są koszty poniesione w związku z organizacją SBO.