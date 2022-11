Zbliża się głosowanie na projekty SBO

We wtorek 29 listopada rozpocznie się głosowanie na propozycje mieszkańców w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. W tej edycji zgłoszono 153 projekty.

– W tym roku do wyboru mamy 39 projektów więcej niż rok temu. Mamy nadzieję, że dzięki ich ilości, jakości i zróżnicowaniu mieszkańcy będą zadowoleni z tak wielu możliwości wyboru, a także chętnie i z przekonaniem oddadzą swoje głosy – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego.

Początkowo zgłoszono 218 projektów, z których po weryfikacji zostało 153. To one właśnie powalczą w plebiscycie o środki finansowe na ich realizację. Na liście do głosowania jest 39 projektów ogólnomiejskich i 114 lokalnych. 17 projektów wycofano.

Głosowanie rozpocznie się 29 listopada br. o godzinie 12. Potrwa ono do 13 grudnia – również do godziny 12. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Na wybrany projekt można oddać głos elektronicznie na stronie www.sbo.szczecin.eu/ lub w formie papierowej. W tegorocznej edycji środki na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynoszą 17 520 000 zł. ©℗

(aj)