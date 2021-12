„O wiele za dużo pacjentów, nas jest za mało”

Szpital tymczasowy w Szczecinie ma już rok. Przez ten czas trafiło do niego prawie 1400 chorych na COVID-19. Chociaż w skutecznym leczeniu tych pacjentów ma najlepsze wyniki w kraju (spośród tego rodzaju placówek), to i tak wszyscy mają nadzieję, że drugiej rocznicy nie będzie obchodził.

Ta pierwsza wypadła jednak w dniu, w którym Ministerstwo Zdrowia zaraportowało największą w tej fali pandemii liczbę przypadków śmiertelnych (w kraju) wśród osób zakażonych.

Szpital tymczasowy na szczecińskich Pomorzanach (SPSK-2) pierwszego pacjenta przyjął 23 grudnia ubiegłego roku.

- Generalnie wtedy nie wiadomo było, z czym się wiąże COVID, co to będą za pacjenci, jak to będzie wszystko wyglądało - opowiadają o początkach tego szpitala jego pracownicy. - Myśleliśmy, że to będzie na krótko, do kwietnia, że przeczekamy tę falę i wszystko wróci do normy.

Właśnie w rocznicę funkcjonowania szpitala tymczasowego, na konferencji prasowej, pokazano film dokumentujący relacje tych, którzy byli obecni przy tworzeniu tego szpitala i pracują w nim do tej pory. Opowiadali m.in. o specyfice tej trudnej

...