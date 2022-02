Karygodna dewastacja na pl. Adamowicza w Szczecinie

preawem chroniony

2022-02-10 11:05:01

Po co zgadywać : kto, co , katolik czy bolszewik ? Taka dewastacja chwilę trwa, plac nie leży na uboczu,zatem gdyby policja nas pilnowała ( patrolowała ulice) to sprawcę by złapała na gorącym uczynku. A tak , pozostaje jej tylko ulubione zajęcie czyli "szukanie świadków".