Na ulicy Bursztynowej w Niechorzu (niedaleko mostku do Pogorzelicy) warszawski deweloper zaczął budowę apartamentowca. Ustawił na ulicy potężny baner, który aby ochronić przed wiatrem przybił potężnym gwoździem do drzewa. Sprawę zgłosiliśmy do Straży Gminnej w Rewalu, która zadziałała błyskawicznie i nakazała dewastatorowi przyrody usunięcie tej „konstrukcji”, co też się stało.

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI