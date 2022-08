Nauczyciele bez podwyżki

To właśnie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, dotyczącej awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, miały doprowadzić do podwyżki płac wszystkich pedagogów o 20 proc. poprzez podniesienie tzw. kwoty bazowej, służącej do wyliczania ich wynagrodzenia, a tym samym zakończyć długotrwałą walkę - głównie Związku Nauczycielstwa Polskiego - o lepsze zarobki dla całego środowiska. Tak się jednak nie stało. Nauczycielom pozostała jedynie podwyżka płac o 4,4 procent, jaką przyznano im w maju, która w obliczu rosnącej inflacji i wszechobecnej drożyzny - tylko oburzyła środowisko. Krytyczna wobec takiej podwyżki była także oświatowa „Solidarność".

Komentarze

Księgowa 2022-08-09 10:50:45 Zapomnieli widać o wysokiej kwocie wolnej od podatku z powodu natloku zajęć z uczniami

Dumny 2022-08-09 10:28:19 Jestem dumny z naszego rządu, że nie wypłaci nauczycielom żadnej podwyżki. Nauczyciele powinni dostawać pensje minimum, a resztę dorabiają na korkach nie płacąc podatków. I jest to kilkukrotna przebitka. Widać, czym jeżdżą i gdzie mieszkają. Nie muszą brać żadnych kredytów. A jeśli ktoś ma pieniądze, to skądś je ma ...

szkolna 2022-08-09 10:17:55 Nie dziwię się tej frustracji bo przecież wyczytali w wyborczej że nie można kupić w tym roku range rovera z tego kryzysu a niektórzy zrezygnowali z wyjazdu na Malediwy. Jak to możliwe? Jak to PiS doprowadził aż do takiego kryzysu?!? Skandal i jeszcze w dodatku obniżył podatek PiT i dał 500+ i 300+ na wyprawkę szkolną. Za Tuska to nawet zasiłek pogrzebowy zmniejszyli by lepiej się żyło

czyli brak nauczania 2022-08-09 10:17:51 Nie ma pieniędzy - nie ma nauczania.

Kołłątaja 2022-08-09 10:09:35 Co pół roku magistrat informuje że będzie się sądził z rządem o pieniądze za nauczycieli i jakoś nic się nie dzieje. Pamiętamy że samorząd wypłacił nauczycielom za czas strajku więc pieniądze dla nauczycieli potrafią się znaleźć w skąpych mieszkach samorządów. Poza tym lokalne PO mówiło że obronią "nasze szkoły" , To chyba nie chodziło im o mury szkolne tylko o nauczycieli?? ;)))

Eko Wacek 2022-08-09 10:00:58 Nauczyciele to nie elektorat PiSu więc kasy niema

Piotr 2022-08-09 09:59:41 Szkoły mogą zostać zamknięte z powodu niskiej temperatury w klasach przy tak wysokich cenach za ogrzewanie. Koncerny naftowo-gazowe zarabiają krocie na społeczeństwie wybrakowanym i niedouczonym. Bankierzy i konsorcja bankowe osiągają miliardowe zyski dzięki wzrostowi kredytów o 100%. Przemysł farmaceutyczny zarabia na szczepionkach, a przemysł medyczny zarobi na chorobach przewleklych po covidowych. Ludzie otumianieni smartfonami i tv tracą kasę, zdrowie, dorobek życia

wolny rynek 2022-08-09 09:47:05 Podwyżki .Oczywiście ale na zasadach wolno rynkowych , za jakość wykonanej pracy .Od lat dzieci z naszego regionu mają najgorsze wyniki egzaminów a nauczyciele schowani za KOmunistyczną Kartą Nauczyciela nie ponoszą za nic żadnej odpowiedzialności

@Iwono 2022-08-09 09:39:21 Ale zostawił te pieniądze nauczycielom w kieszeni... Ty krypto pisowski jesteś niby anty ale jak przychodzi co do czego to robiłbyś jak PiS, zabierał kasę by ją potem rozdawać... Samorządy mają rekordowe dochody i rekordową nadwyżkę więc kasa jest.

Iwona 2022-08-09 09:38:49 Kto mówi że 4000 ma dostać podwyżki bo tylko najlepsi a nie ci co ogarniają kilka etatów przy tak niskim pensum godzinowym. To się wydało niechcący przecież przy polskim bezładzie że nauczyciele masowo ciągną kilka etatów :) nic dziwnego że mamy słabe wyniki uczniów, takie do zbierania szparagów :(

krótko 2022-08-09 09:26:45 No to niech się potem nie dziwią że od 1 września nie będzie zajęć w szkołach.

?? 2022-08-09 09:26:23 Jakie podwyzki wazne ze jest socjal dla suwerena ktory to wydaje na aalkohol,papieroski,małpki,harnaśie,viceroye,nowe tipsy itd.PRZECIEZ TEGO NIKT NIE SPRAWDZA NA CO WYDAJĄ WASZĘ PODATKI ! NALEZALO SIE !!! DEJ

Smutne 2022-08-09 09:13:43 Naprawiać po poprzednikach, którzy obecnie kazali przebierać się nauczycielom za krowy, nie jest takie łatwe, bo to lata zaniedbań.

Iwono 2022-08-09 08:50:48 A raczej pisowy trolu. PiS zabrał samorządom pieniądze, więc skąd miasto ma znaleźć dodatkowe by dopłacać nauczycielom. Wydarzenia które odpisałaś to promil kosztów niezbędnych do dopłat. Nauczycieli w Szczecinie jest ok 4000 osób. Dając 1000 zł podwyżki na miesiąc potrzebne by było rocznie ok 50 mln.

. 2022-08-09 08:48:44 głupszym spoleczenstwem łatwiej sterowac o to chodzi do tego deforma edukacji i jest komplet

Iwona 2022-08-09 08:29:16 Podwyżka o 4.4% tylko oburzyła środowisko. ... nic nie stoi na przeszkodzie by samorządy zapewniły dodatek dla nauczycieli zamiast dotować koncerty Owsiaka, ideolo zielonych , spotkania z Bronislawem Komorowskim, współpracę transgraniczną z Niemcami, parady elebegiete czy gale Fryderyków. Zwłaszcza dodatek dla takich nauczycieli którzy dają najwyższy poziom nauczania odbiegający od średniej krajowej co widzimy przy każdych wynikach egzaminów które wypadają w naszym regionie słabo