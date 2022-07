Rekrutacja już tylko w szkołach. Wolne miejsca są głównie w technikach i branżówkach

Młodzież, która startowała w tegorocznym naborze do szkół ponadpodstawowych poznała swoje wyniki już 25 lipca - to wówczas na stronie systemu elektronicznego a także na listach wywieszonych w liceach, technikach i szkołach branżowych mogła odczytać swoje nazwiska. Jednak rzesza nastolatków nie dostała się do wybranych szkół i tylko do 1 sierpnia mogą zapisać się do placówek, w których pozostały wolne miejsca. A te pozostały głównie w technikach i szkołach branżowych.



W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 wzięło udział 6921 kandydatów, którzy w czerwcu opuścili podstawówki w województwie zachodniopomorskim. W postępowaniu rekrutacyjnym, które zakończyło się 25 lipca zakwalifikowano 5874 kandydatów. Najpopularniejszą szkołą ponadpodstawową okazało się - i to już kilka lat z rzędu - IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie. To właśnie tu nastolatki złożyły najwięcej podań o przyjęcie: ponad pięć osób było chętnych na naukę w klasie lingwistycznej, 3,47 - w klasie o profilu matematyczno-informatycznym, 3,29 - medyczno-farmaceutycznej, 2,9 - w klasie prawno-kulturowej. Sporym powodzeniem cieszyły się także dwa inne szczecińskie licea: do klasy biologiczno-chemicznej w „Jedynce" przy al. Piastów startowało niemal trzech kandydatów na jedno miejsce, w XIV Liceum Ogólnokształcącego w klasie medycznej o specjalności biologiczno-chemicznej - 2,88 uczniów.

Wśród techników, również od kilku lat, niezmiennym powodzeniem cieszy się Technikum Informatyczne w Szczecińskim Collegium Informatycznym. W szkole przy ul. Mazowieckiej w Szczecinie konkurencja była niezwykle wysoka, bo na jedno miejsce startowało niemal czterech kandydatów. Ósmoklasistom spodobał się także kierunek technik reklamy w Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 przy ul. 3 Maja w Szczecinie - 2,62 uczniów ubiegało się o jedno miejsce w tej klasie.

Około 500 wolnych miejsc

Jednak ponad tysiąc uczniów z całego regionu nie znalazło swoich nazwisk na listach w wybranych szkołach. Teraz muszą się spieszyć, by złożyć podanie w placówkach, w których pozostały wolne miejsca - mają na to czas tylko do poniedziałku 1 sierpnia.

- W Szczecinie pozostało około 500 wolnych miejsc przy czym, ta liczba się zmienia. Warto dodać, że część młodzieży skorzystała z oferty szkół ponadpodstawowych w swoich gminach - tłumaczy Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Dokumenty można składać tylko do poniedziałku, w godzinach pracy wybranej szkoły.

Na tegorocznych ósmoklasistów czekają jeszcze miejsca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pomorskiej w Szczecinie w klasach humanistyczno - artystycznej, humanistyczno-prawnej, biologiczno-medycznej i językowo-gograficznej z wiodącym językiem angielskim. XVI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Dunikowskiego 1 może przyjąć uczniów do klas: przyrodniczo-medycznej i ogólnej. XVIII Liceum Ogólnokształcące przy ul.Hożej czeka na ósmoklasistów chcących uczyć się w oddziale ogólnym z elementami programowania. Wolne miejsca są także w liceach sportowych: Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul.Rydla 49 oraz w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul.Mazurskiej 40.

Na uczniów czekają technika, szkoły branżowe

Na młodzież czeka także Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. Sowińskiego - tu do wyboru są klasy: ekonomiczna, handlowa, grafiki i poligrafii cyfrowej, logistyczna oraz kształcąca techników reklamy i rachunkowości. Na przyszłych techników - mechaników pojazdów samochodowych oczekuje Technikum Samochodowe w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Klonowica. Wolne miejsca są również w Technikum Morskim i Politechniczne przy ul. Hożej oraz w Technikum Ogrodniczym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Batalionów Chłopskich.

Uczniowie chcący kształcić się w konkretnych zawodach np. montera sieci i instalacji sanitarnych, kucharza, operatora obrabiarek, elektromontera czy ślusarza wciąż mają szansę na naukę w szkołach branżowych I stopnia. Większość z nich nie skompletowała jeszcze uczniów na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2022 roku. Młodzież może wybrać m.in. placówki przy ul. Unisławy 32/33, Sowińskiego 3, szkołę przy ul. Chmielewskiego 19, placówkę przy ul. Portowej 21 i na ul. Batalionów Chłopskich 115. Wolne miejsca są również w Branżowej Szkole I stopnia WZDZ przy pl. Jana Kilińskiego 3.

(kel)