Ostatni dzień rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Największe oblężenie w liceach i technikach

Tyko do wtorku, 12 lipca - do godz. 15 młodzież starająca się o miejsca w szkołach ponadpodstawowych w Szczecinie i regionie może uzupełnić wnioski rekrutacyjne o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Komisje mają zaś czas do 19 lipca na weryfikację kandydatów - tego dnia zostaną opublikowane listy nastolatków, którzy do wybranych szkół się dostali lub nie zostali przyjęci.

Do tegorocznych egzaminów w Zachodniopomorskim przystąpiło ponad 20 tysięcy ósmoklasistów. Z niecierpliwością czekają na moment ogłoszenia wyników naboru, który nastąpi 19 lipca. Wówczas w systemie informatycznym naboru, ale także na listach wywieszonych w liceach, technikach i szkołach branżowych będą mogli sprawdzić, czy dostali się do wybranej szkoły, czy ich nazwisko widnieje na liście osób nieprzyjętych. Ci, którzy dostali się do szkół, od 19 do 25 lipca muszą potwierdzić wolę edukacji w wybranej placówce. Ostateczne listy kandydatów pojawią się 25 lipca o godz. 12 - będzie można je sprawdzić zarówno w Internecie, jak i w szkołach.

Co z tymi uczniami, którzy nie dostali się do żadnej z wybranych szkół? Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 25 lipca br. poza systemem elektronicznej rekrutacji. Oznacza to, że uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie zostaną przyjęci do szkół w trakcie naboru właściwego, będą musieli dokonać wszelkich formalności bezpośrednio w placówkach, które nadal będą dysponować wolnymi miejscami.

W stolicy województwa, w placówkach prowadzonych przez Miasto Szczecin, czyli w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało na rok szkolny 2022/2023 niespełna pięć tysięcy miejsc.

Gdzie najwięcej, a gdzie najmniej kandydatów

Już wiadomo, że w Szczecinie trzeba było zakończyć postępowanie rekrutacyjne w niektórych oddziałach, ponieważ nie było zainteresowania młodzieży. I tak zamknięto klasę językowo-geograficzną z wiodącym językiem niemieckim w III Liceum Ogólnokształcącym. Nie było chętnych do nauki w klasie technik technologii chemicznej w Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2. Żaden z ósmoklasistów nie chciał się uczyć zawodu technik przemysłu jachtowego w Technikum Morskim i Politechnicznym w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Trzy oddziały mogące edukować przyszłych operatorów obrabiarek skrawających, mechatroników i ślusarzy trzeba było zamknąć w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Nie było również kandydatów na operatorów urządzeń przemysłu chemicznego w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2.

Największe oblężenie - jak co roku - przeżywają licea i technika. Warto też wspomnieć, że o miejsca w klasach pierwszych w tegorocznym naborze stara się młodzież, która poszła do szkoły podstawowej w wieku siedmiu lat oraz ci, którzy naukę w podstawówkach rozpoczęli jako sześciolatkowie.

