We wtorek maturzyści poznają swoje wyniki

Już we wtorek, 5 lipca tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Centralna Komisja Egzaminacyjna, a dla województwa zachodniopomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, opublikuje rezultaty uśrednione dla wszystkich abiturientów oraz wyniki indywidualne uczniów. Matury - w terminie głównym - odbywały się od 4 do 23 maja, w terminie dodatkowym - od 1 do 15 czerwca. W całym regionie do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 11 tysięcy młodych ludzi, na zdawanie polskiej matury zdecydowała się tylko jedna uchodźczyni z Ukrainy, która przybyła do kraju już po rozpoczęciu działań wojennych, czyli po 24 lutego 2022 r.

Czy matura zachodniopomorskiej młodzieży wypadła słabiej niż nastolatkom z reszty kraju, a może w końcu zła passa się odwróciła? Informacje będzie można zweryfikować dopiero we wtorek po godz. 8.30, wówczas bowiem OKE udostępni wyniki. Niestety, w 2021 roku abiturienci z Zachodniopomorskiego nie wypadli najlepiej - egzamin zdało wówczas 78 proc. uczniów, podczas gdy średnia krajowa wynosiła 83 proc. W 2020 roku było jeszcze gorzej - maturę zdało 71 proc., choć średnia z całego kraju, a był to pierwszy rok pandemii i głównie zdalnej nauki, również nie należała do wysokich - wyniosła 74 proc.

- Zdający egzamin maturalny w 2022 r. będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca - udostępnianie wyników odbędzie się pomiędzy godz. 8.30 a 10 po zalogowaniu w serwisie ZIU za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła - informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. - Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Warto dodać, że tegoroczni maturzyści w liceach to rocznik wyjątkowy – są ostatnimi absolwentami zlikwidowanych w 2019 roku gimnazjów. Również ostatnimi, którzy zdawali maturę w starej formule. Od 2023 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiedziała zmiany zarówno w egzaminach pisemnych, jak i ustnych, których przez dwa pandemiczne lata w ogóle nie przeprowadzano. Tak jak w przypadku ósmoklasistów, tegoroczny maturalny sprawdzian wiedzy po ukończeniu liceum bądź technikum był przeprowadzany w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie jak w latach poprzedzających epidemię COVID-19 na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Ci abiturienci, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego mają szansę na poprawę wyniku - matury poprawkowe odbędą się 23 sierpnia 2022 r. Trzeba jednak pilnować terminów: pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do poprawki należy złożyć w szkole do 12 lipca.

(kel)