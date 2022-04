Najem mieszkań od gminy. Cykliczne nabory zamiast kolejki

W publicznym obiegu wciąż krąży pojęcie kolejki chętnych po mieszkanie komunalne z puli gminy. Tej tymczasem w Szczecinie już nie ma przynajmniej od dekady, o czym najwyraźniej wielu wciąż nie wie. Zniknęła z chwilą przyjęcia przez radnych nowych uchwał o zasadach gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Mieszkania oferowane na wynajem przez gminę są obecnie w formule „non stop", w zamian za remont i z puli lokali socjalnych o czynszu obniżonym.

Od lat ogłaszane są głównie cykliczne nabory chętnych na wynajem lokali w zamian za ich remont, co zwykle wiąże się ze sporym wydatkiem, nim do takiego lokum ktokolwiek się wprowadzi, bo bywa, że koszt prac niezbędnych do wykonania przekracza przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Gmina oferuje też mieszkania w ramach programów adresowanych do konkretnych grup osób, jak: absolwentów, seniorów czy dużych rodzin, ale najczęściej lista adresów do wyboru w tych przypadkach w danym roku jest bardzo krótka.

Jeśli spełni się kryteria dochodu, to można stać się również najemcą niemal od zaraz, bo w ciągu nawet dwóch tygodni od złożenia

