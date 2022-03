Na początek „strefa 30”? Ostrawicka pod lupą

Ulica Ostrawicka na szczecińskim Pogodnie często jest tematem zdjęć m.in. na Facebooku, zwłaszcza na stronach związanych z historią miasta. Nie ze względu na swój urokliwy nastrój czy brukowaną nawierzchnię, a hobby jednego z jej mieszkańców. Jest on bowiem fanem starych samochodów, a kolekcja, która się zmienia, liczy kilka pojazdów. To jednak kłuje w oczy część sąsiadów, a sprawa dotarła do prezydenta miasta.

- Na podstawie wniosków od mieszkańców zwracamy się z interpelacją w sprawie możliwości zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Ostrawickiej na odcinku od Zimowskiego do Siemiradzkiego - wnioskują radni Grażyna Zielińska i Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. - Obecnie na wskazanym odcinku po obu stronach jezdni parkują samochody, co znacząco ogranicza widoczność oraz negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

Nie jest tajemnicą, że niektórym mieszkańcom nie chodzi o bezpieczeństwo, a właśnie wspomnianą kolekcję. W internecie pojawiają się głosy, że pojazdy (sprawne i na bieżąco utrzymywane) szpecą okolicę. W Szczecinie nie ma drugiego takiego miejsca. Mimo

