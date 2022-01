Strefowe podziały. Nie patrzą na znaki – płacą

Od środy 29 grudnia 2021 r. kolejne szczecińskie ulice - tym razem w rejonie Podzamcza, objęte zostały opłatami za parkowanie. Choć nowe zasady w tej okolicy obowiązują od lutego, kierowcy wciąż się gubią lub udają, że nie wiedzą o zmianach. Mimo że Strefa Zamieszkania Stare Miasto jest dobrze oznakowana, a regulaminy i mapy umieszczone są w widocznych miejscach.

- Od czasu wprowadzenia Strefy Zamieszkania Stare Miasto w Szczecinie mieszkańcy borykają się z problemami, które wynikają z niejasności formy płatności za postój w tym miejscu. Wielu z nich uważa, że Gmina Miasto Szczecin stosuje w tym zakresie nieuczciwe praktyki, które mają na celu ściąganie coraz to większych danin - uważa radna miejska Agnieszka Kurzawa. - Wprowadzone rozwiązanie, które prowadziło do zarezerwowania miejsc parkingowych wyłącznie dla posiadaczy postojowej Karty Stare Miasto, znacznie ingeruje w zakres swobód obywatelskich, co stoi również w sprzeczności z Konstytucją RP. Oznacza to, że każdy mieszkaniec miasta ma takie same prawa dotyczące możliwości parkowania w dowolnym miejscu, a wyjątkiem miejsc

...