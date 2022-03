Chcą kolejnych zmian w strefie. Parking tylko dla mieszkańców?

Do 11 maja miasto ma czas na rozpatrzenie petycji mieszkańców w sprawie zmian zasad parkowania na Starym Mieście w Szczecinie. Zmiany, które Rada Miasta wprowadziła na tzw. dolnym tarasie, zdaniem mieszkańców uderzyły przede wszystkim w nich. Postulują kolejną zmianę zasad - najlepiej na takie, które pod ich oknami będą dopuszczały wyłącznie parkowanie ich samochodów.

- To jest nie do pomyślenia, że najstarsi mieszkańcy Starego Miasta - z ul. Mściwoja i Panieńskiej 1-3, w ogóle już nie mają możliwości zaparkowania. Już przed wprowadzeniem ostatnich zmian obie ulice były zablokowane przez kierowców posiadających abonamenty, czyli głównie okolicznych przedsiębiorców - przypominają. - Jedyna możliwość to pozostawienie auta na parkingu między ratuszem i hotelem oraz na bocznych uliczkach.

Dlatego postulują, by ul. Panieńska i Mściwoja były objęte abonamentem „Stare Miasto". To jednak tylko jeden z postulatów. Chcą także rozszerzenia wspomnianego abonamentu na parking pod Trasą Zamkową. Wyliczyli, że na 365 mieszkań na ul. Panieńskiej i Mściwoja przypada jedynie ok. 90 miejsc

