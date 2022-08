Mogło dojść do tragedii. Psy zaatakowały spacerującą rodzinę

Na jednej z peryferyjnych ulic Choszczna, Słonecznikowej, spacerującą rodzinę (dane do wiadomości redakcji) zaatakowały dwa duże psy. Skończyło się pogryzieniem chłopca i małych psów, które prowadził na smyczy.

- Byliśmy na spacerze, z trzema małymi psami na smyczach. W pewnym momencie z jednej z posesji wyszła pani, a za nią wybiegły dwa wilczury. Te rzuciły się na nasze psy. Syn, podobnie jak ja, próbował je bronić. W efekcie jeden z wilczurów ugryzł go w rękę, pokąsały też jednego z naszych psów. Właścicielka wilczurów nie przejęła się za bardzo tym, co się stało. Obróciła się na pięcie i wróciła na swoją posesję. W międzyczasie stwierdziła, że to polna droga i ona w ten sposób wyprowadza psy - opowiada ojciec pogryzionego dziecka.

Po tym zdarzeniu syn naszego rozmówcy został przyjęty z pogryzioną ręką do szpitala. Tam spędził kilka godzin. Do weterynarza trafił zaś pies pokąsany przez wilczury. Konieczne było założenie mu kilku szwów. Co ciekawe, poszkodowana rodzina dopiero długi czas po zajściu dowiedziała się, że psy, które ich zaatakowały były szczepione. Podobno książeczka

...