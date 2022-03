Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. Pasażerowie: komuś zabrakło wyobraźni!

Korekty w rozkładzie jazdy wprowadzone przez kolej od 13 marca nie podobają się niektórym podróżnym. Mają uwagi m.in. do kursów na trasie Szczecin - Poznań.

- Wieczorne kursy pociągów na tej trasie są nie do przyjęcia! - mówi pani Anna, która pracuje w Stargardzie, a mieszka w Choszcznie. - Wiele osób, w tym ja, wracamy o tej porze z pracy do domu. PKP w nowym rozkładzie oferuje nam tylko 2 wieczorne pociągi osobowe na trasie Szczecin - Choszczno. Jeden jest w Stargardzie o 18.54, drugi o 22.45. A co z tymi, którzy na dworcu mogą być najwcześniej o godz. 20? Muszą czekać trzy godziny na kolejny! Dla kogo są tworzone te rozkłady jazdy!

Kolej odpowiada, że tak opracowany rozkład jazdy jest rozwiązaniem kompromisowym między potrzebami podróżnych, a jej możliwościami technicznymi. Tłumaczy się, że prowadzona obecnie modernizacja linii kolejowej nr 351 Poznań - Szczecin powoduje ograniczenie przepustowości na tej trasie.

- Między Szczecinem a Choszcznem pociągi poruszają się po dwóch torach wyłącznie na odcinku Szczecin Główny - Reptowo - odpowiada Daniel Kurpiel, rzecznik prasowy

