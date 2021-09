Mogą pomóc w walce z otyłością. „Nie bójmy się, przyjdźmy i działajmy”

Pan Piotr jeszcze niedawno ważył 124 kilogramy. Kilka razy próbował zrzucić ich nadmiar. Robił to na własną rękę, m.in. stosując zasłyszane cudowne diety. Efektów nie było. Z trudem wchodził na czwarte piętro, zaczął cierpieć na bezdech senny… Nie można było zwlekać. Po pomoc zwrócił się do specjalistów. W szpitalu wojewódzkim w szczecińskim Zdunowie został objęty opieką dietetyka, psychologa, przeszedł operację zmniejszenia żołądka. Dzisiaj waży 76 kilogramów. Czwarte piętro to już dla niego żadne wyzwanie. Odwiedza siłownię, chodzi na basen…

- Drugie życie dostałem - mówi. - Wszystko się poprawiło, komfort życia, wyniki zdrowotne. Wcześniej po wejściu na czwarte piętro potrzebowałem niemal reanimacji. A teraz z ciężkimi torbami zakupów wchodzę i mogę jeszcze rozmawiać.

Panu Piotrowi pomogli specjaliści z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (lokalizacja w Zdunowie).

- Zgłosiłem się tutaj do poradni i zaproponowano mi wizytę na oddziale - opowiada pan Piotr. - Zostałem zakwalifikowany do operacji zmniejszenia żołądka. To była moja najlepsza decyzja w życiu. Wcześniej

