Miejskie spółki nie chcą, PKS zyskuje

Przecież te antylopy biznesu uważają że robią super rewolucję torową. Ostatnio wykoleiły się tramwaje i zbiły szyby w nich. Czy ktoś to opisał i przeprosił? Nie bo to jest Rewolucja Torowa

Brawo , piękna narracja. Za chwilę przeczytamy że PKS przejmuje kontrolę nad spółkami i przejmuje dochodowe trasy. Gazela biznesu i sponsor kampanii obecnych władz. Prokurator powinien już dawno siedzieć w UM - przecież to doprowadzanie miejskich spółek i majątku do ruiny.

Wocia

2022-08-03 14:50:20

SPPK oddało 63 bo nie ma tyłu kierowców żeby obstawić wszystkie brygady. Jak się komuś z kilkuletnim albo kilkudziesięcioletnim stażem płaci 3600 na rękę to nic dziwnego, że ludzie się zwalniają i idą do innej roboty... Tam już tylko akcja kobiety na traktory ratuje sytuację ale to też się skończy... Jak ktoś nie ma prawka to firma sfinansuje ale publicznie nie wspomni że przez 3 lata będzie zabierała 10% z pensji za to finansowanie...