Świadek historii pobity w autobusie

W autobusie linii nr 107 zwrócił uwagę kobiecie, żeby nie kładła nóg na siedzenie. Został dotkliwie pobity przez jej znajomego. Na skutek czego przebywa teraz w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. On - jeden z bohaterów szczecińskiego Grudnia’70.

Waldemar Brygman (66 l.) jest uczestnikiem protestów robotniczych i świadkiem historii. Podczas wydarzeń grudniowych kula dosięgła go na placu przed komendą MO - tam, gdzie teraz stoi pomnik Ofiar Grudnia’70. Wtedy miał 15 lat. I ledwie przeżył postrzał w brzuch oraz miednicę. Mimo kilku operacji, do dziś porusza się o kulach.

W sobotnie (28 sierpnia) popołudnie chciał uczestniczyć w Patriotycznym Śpiewaniu na pl. Lotników w Szczecinie. Wsiadł do autobusu nr 107, ale na miejsce już nie dojechał. Bowiem po drodze - na odcinku ul. Bogumińskiej i Obotryckiej - został dotkliwie pobity.

- Gromadzimy materiał dowodowy w sprawie. Wystąpiliśmy o zabezpieczenie monitoringu z autobusu. Zmierzamy do ustalenia sprawców oraz świadków zdarzenia - mówi mł. asp. Ewelina Gryszpan z zespołu ds. komunikacji społecznej KMP w Szczecinie.

„Kurier" ustalił, że do pobicia p. Waldemara doszło tuż przed godz. 17. W autobusie należącym do Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Pojazdem kierowała kobieta. Starała się uspokoić napastników, grożąc wezwaniem policji. Ale to sam Waldemar Brygman zadwonił po pomoc. Mimo że był poważnie ranny - z ranami głowy i klatki piersiowej - wysiadł z autobusu i na przystanku „Jana z Czarnolasu" wezwał pogotowie.

- Ranny był przytomny. Z urazem głowy i klatki piersiowej został najpierw zabezpieczony przez ratowników, a następnie przewieziony do szpitala - informuje Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Nasz dyspozytor przekazał wezwanie policji.©℗

Więcej na ten temat w "Kurierze Szczecińskim" i eKurierze z 31 sierpnia 2021 r.



A. NALEWAJKO