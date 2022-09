Maturalne podsumowania. Jest lepiej niż w latach ubiegłych

Znane są już ostateczne wyniki matur dla województwa zachodniopomorskiego. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała je 9 września. W tym dniu swoje rezultaty poznali także ci abiturienci, którzy musieli podejść do egzaminu poprawkowego w sierpniu, bo nie zdali jednego egzaminu w tegorocznej sesji głównej - w maju.

W sumie do tegorocznych matur w trzech terminach: w maju, w czerwcu i sierpniu przystąpiło 9871 absolwentów szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia. W regionie tylko jedna maturzystka, która przybyła do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy po 24 lutego br., zdecydowała się pochylić nad polskimi arkuszami. Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2022 roku przystąpiło 1371 tegorocznych absolwentów.

Jak zatem poszła matura młodzieży w regionie i czy znów - jak w 2021 roku - zajęli oni ostatnie miejsce w kraju? W tym roku było lepiej, zaskoczył także wysoki wynik abiturientów z techników.

Maturę w regionie zdało 83 procent młodzieży, czyli 8150 uczniów, 17 proc. (1721 maturzystów) nie zdało najważniejszego

...