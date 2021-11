Łękno w nieustannym poślizgu

Może CBA, zbada tę i inne cudownie i na niby nadzorowane inwestycje przez Urząd miejski Szczecin i jego dyrektorów, zasiadających w poszczególnych spółkach? Czy nie jest co najmniej dziwne? Tyle czasu, zero kar, marna jakość inwestycji!! Głupota planowania i wykonania. Marnotrastwo pieniędzy publicznych i brak odpowiedzialności za wszystko. Zapraszamy prezydenta na budowę, niech zrobi sobie parę fotek, tylko jak pojawią się budowlańcy, żeby bylo widać że niby coś się dzieje, że praca wre!!!

Co na to CBA?!

gg

2021-11-15 09:38:20

Normlanie to kto inny by już to skończył, a Roverpol byłby w sądzie i przygotowywał się do płacenia grubego odszkodowania. Ale u nas nie jest normalnie, to miasto odrzutów, w której firmy przegrane w innych miastach dokonują swych ostatnich tchnień kosztem naszej kasy. Miejskie Inwestycje zajmują się pilnowaniem inwestycji prywatnych Piotra K i jego kolegów, bo miejskimi na pewno nie. Ciekawe kiedy w końcu skończą śledztwo w CBA i w końcu polecą kary i głowy.