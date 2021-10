Łękno odblokowywane na raty. Przebudowa w długim poślizgu, ale bliżej końca

Być może jeszcze w tym tygodniu zniknie tymczasowa organizacja ruchu jedną nitką w obu kierunkach w al. Wojska Polskiego w rejonie przebudowywanego węzła Łękno w Szczecinie. Na odcinku jezdni za kortami na dojeździe do skrzyżowania z ul. Bohdana Zaleskiego aż do ul. Ludwika Solskiego do ukończenia są ostatnie prace przy wylewaniu warstwy ścieralnej asfaltu. Niewykluczone, że wreszcie zdjęte zostaną też blokady i będzie możliwy przejazd ul. Romualda Traugutta.

Bariery i zakaz ruchu pozostaną jednak jeszcze utrzymane na remontowanym wciąż odcinku ul. Bohdana Zaleskiego i od przejazdu kolejowego od strony skrzyżowania z ulicami Henryka Sienkiewicza i Oskara Lindego.

To inwestycja opóźniona już o prawie rok. Kontraktowy 24-miesięczny termin, w którym konsorcjum spółek Rover Infraestructuras-Roverpol miało ukończyć zadanie, upłynął w październiku minionego roku. Był już przekładany kilka razy. Najpierw miasto zgodziło się na termin o trzy miesiące dłuższy. Ten jednak nie został dotrzymany. W jednym z kolejnych aneksów zawartych z wykonawcą pojawił się zapis o realizacji całego

