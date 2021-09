Radzi do rad. Do obsadzenia: Łękno i Żelechowa

Tylko do niedzieli (5 września) można zgłaszać kandydatów na radnych. Na obsadzenie czekają dwie szczecińskie rad osiedlowe: Łękno oraz Żelechowa.

Przypomnijmy: kandydatem do rady osiedla może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem polskim, jest ujęta w rejestrze wyborców Miasta Szczecin i mieszka na terenie osiedla, które chce reprezentować.

- Kandydatów na członków swojej Rady Osiedla może zgłosić każdy mieszkaniec tego osiedla, chętni mogą również zgłaszać się samodzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej. Muszą zawierać: imię i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształcenie, zawód, adres i numer telefonu. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być również poparte podpisami co najmniej dwudziestu mieszkańców danego osiedla, posiadających prawo wybierania. Kandydatury przyjmowane będą do 5 września- przekazuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Zgłoszenia są przyjmowane przez Miejską Komisję Wyborczą w gmachu szczecińskiego magistratu - pl. Armii Krajowej 1, pok. 107 (prawe skrzydło), w godz. 8 - 15, tel. 91 424 5229, 91 424 5870. Więcej informacji na stronie: www.szczecin.pl/wybory

Wybory do Rady Osiedla Żelechowa oraz uzupełniające do Rady Osiedla Łękno odbędą się 26 września. W pierwszym przypadku do obsadzenia jest 15 mandatów, a w drugim - tylko 8.

(an)