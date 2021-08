Rok w poślizgu na Łęknie. Jesienny finał coraz droższej przebudowy

Na początku sierpnia minął kolejny z wydłużonych termin ukończenia inwestycji przy szczecińskim węźle drogowym Łękno i budowie odcinka tzw. trasy średnicowej do al. Wojska Polskiego. Nowego aneksu z wykonawcą robót w tej kwestii wciąż nie ma. Całe zadanie zaliczy przynajmniej roczny poślizg. Podawany teraz jako ten realny scenariusz jego finału to październik tego roku, ale to wciąż jedynie deklaracje, a nie konkret.



Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy, termin zakończenia prac budowlanych przypadał na pierwszy tydzień sierpnia. Był już przekładany kilka razy. W trzeciej dekadzie października ub.r. upłynął 24-miesięczny termin, w jakim zadanie miało być według zapisów tegoż kontraktu ukończone. Najpierw miasto zgodziło się na termin o trzy miesiące dłuższy. Ten jednak nie został dotrzymany. W jednym z kolejnych aneksów zawartych z wykonawcą, pojawił się zaś zapis o realizacji całego przedsięwzięcia w łącznym czasie aż 33 miesięcy i 15 dni. I ten okazał się niewystarczający. Jednym z powodów poślizgu było zaskoczenie na placu budowy warunkami gruntowo-wodnymi, a w konsekwencji konieczność dokonania korekt projektów i wykonania robót dodatkowych.

Kiedy koniec prac na węźle Łękno?

- Na chwilę obecną nowy termin zakończenia prac nie został wyznaczony - oświadczył nam Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Wszystkie kwestie formalne dotyczące realizacji tego kontraktu i sposobu jego rozliczenia są obecnie przedmiotem wnikliwej analizy ze strony służb miejskich nadzorujących kontrakt. Decyzje na ten moment nie zapadły.

Okazuje się, że w toku realizacji robót budowlanych konsorcjum spółek Roverpol i Rover Infraestructuras, a jeszcze przed upływem sierpniowego terminu ukończenia zadania, zostały zlecone dodatkowe prace, w tym urządzenie dodatkowego pasa jezdni dla prawoskrętu w al. Wojska Polskiego. Te realizowane są przy zamkniętym od dłuższego czasu skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Bohdana Zaleskiego.

Kolejne z nich to wprowadzenie zmian w geometrii skrzyżowania al. Wojska Polskiego i ul. Romualda Traugutta na styku z obwodnicą.

- Chodziło o wykonanie dodatkowej relacji dla autobusów komunikacji miejskiej na jednym z wiaduktów, a konkretnie obiekcie WD-4 w relacji z łącznicy nr 1 obwodnicy (od ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego) w kierunku centrum miasta - tłumaczy P. Zieliński.

Priorytetem udrożnienie Wojska Polskiego

Jak jednocześnie zaznacza miejski rzecznik ds. inwestycji, priorytetem dla miasta, jak również wykonawcy jest obecnie jak najszybsze udrożnienie ruchu w al. Wojska Polskiego. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, powinno tak się stać do końca września. Natomiast puszczenie ruchu po nowym odcinku tzw. trasy średnicowej – od ul. Arkońskiej do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego - według deklaracji wykonawcy i urzędników nadzorujących inwestycję - planowane jest w październiku.

Według najnowszego z aneksów, a dokładnie tego z 30.06.2021 r., koszt przebudowy węzła na Łęknie i budowy odcinka trasy średnicowej (wcześniej zwanej obwodnicą śródmiejską) przekroczył już 140 mln 66 tys. zł. Według pierwotnych zapisów umowy, cena, jaką zaoferował wykonawca w przetargu, wynosiła 128 988 695, 13 zł. ©℗

Mirosław WINCONEK