Kłusują na potęgę! Strzałami skazują dzikie zwierzęta na męczarnie

Jeżeli to myśliwi, to czy ich koło powinno dalej istnieć?

Las

2022-10-06 12:01:19

To nie bieda, a zdziczenie obyczajów tych barbarzyńców prowadzi do takich historii. Muszą się wyżyć, a nie jest powiedziane, czy ich psychika nie byłaby zdolna, aby takiego samego okrucieństwa dokonać s stosunku do drugiego człowieka. Dlatego należy takich tępić i odizolować od społeczeństwa, dla dobra ogółu.