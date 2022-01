Kapitan Czapp kończy 90 lat! Od młodości interesował się morzem

Urodził się 29 stycznia 1932 roku, a to oznacza, że w tę sobotę świętuje 90. urodziny! Kapitan żeglugi wielkiej Wiktor Czapp to znacząca postać wśród szczecińskich ludzi morza. Zawsze obecny tam, gdzie dzieje się coś związanego z działalnością na rzecz morza i gospodarki morskiej, na rozmaitych morskich uroczystościach, często odczytujący apel pamięci.

Przyszedł na świat w Gdyni, w rodzinie kaszubskiej. Od wczesnej młodości interesował się morzem. Był co prawda czas, gdy chciał zostać weterynarzem, jednak zew morza zwyciężył. Tuż po wojnie aktywnie uczestniczył w życiu klubu jachtowego Yacht Klub Polski. Należał też do ZHP. W 1949 r. odbył kurs przygotowawczy Ligi Morskiej w Gdańsku, po którym trafił do Szkoły Jungów Państwowego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni. Po rocznym szkoleniu i egzaminach został przyjęty do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Dwukrotne był zaokrętowany na „Darze Pomorza". PSM ukończył w 1953 roku i z nakazem pracy trafił do Polskiej Żeglugi Morskiej. Pracował na morzu od młodszego marynarza do kapitana, na statkach różnej wielkości (od 1000 do 52 000

...