Kąpielisko w Dąbiu zostanie rozbudowane?

To pierwszy sezon kąpieliska Dąbie w nowej odsłonie, czyli po kompleksowej przebudowie. Dzięki efektownej przemianie miejska plaża zyskała na atrakcyjności, w upalne dni przyciągając tłumy szczecinian nie tylko z prawobrzeża. Czy można im jeszcze uprzyjemnić wypoczynek w tym miejscu? Jest taki pomysł, któremu magistrat daje zielone światło.

Za sprawą zakończonej w ub. roku kompleksowej modernizacji (kosztowała ponad 9 mln zł - przyp. aut.), „Dąbie" zmieniło się nie do poznania. Dla plażowania szczecinian i turystów jest szeroki pas piaszczystej plaży i jeszcze szerszy darni, a przy tym: 6 przebieralni, 4 prysznice, punkt sanitarny, sanitariaty. Do dyspozycji wypoczywających są również wiaty z piknikowymi stołami i miejsce z bezpiecznym paleniskiem. Ustawiono wiele wygodnych ławek z oparciami, jak też wielkich drewnianych leżaków - podobnych do tych z parku Kasprowicza - z jakich można niespieszne kontemplować wodny pejzaż. Jest też mnóstwo innych oryginalnie - wśród zieleni - zaaranżowanych siedzisk, w tym drewnianych na murkach i m.in. w bliskości poidełka. Na kąpielisku jest

