Pomniki (na razie) zostają. Spór na sesji Rady Miasta Szczecina

Szczecińscy radni nie zdecydują we wtorek o losie sowieckich pomników - w Dąbiu i na terenie Cmentarza Centralnego. Po obradach prezydium przewodnicząca Rady miasta Renata Łażewska zdecydowała, by nie wprowadzać ich do porządku wtorkowej sesji.

- Zgłaszałem votum separatum, jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie usunięcia Pomnika Poległym w Walkach o Wyzwolenie Dąbia - stwierdził Marcin Pawlicki, przewodniczący klubu radnych PiS. - Mamy opinię IPN, z której wyraźnie wynika, że pomnik ten jest nielegalny.

Nikt tego nie neguje. Jednak do Biura Rady Miasta wpłynęło łącznie 5 projektów uchwał. Dotyczą pomnika w Dąbiu, pomników na Cmentarzu Centralnym, ale także zbiorowo kilku obiektów.

- Dla mnie priorytetowym jest ten idący najdalej, czyli dotyczący wszystkich obiektów - tłumaczyła mec. Joanna Martyniuk odpowiedzialna za prawną stronę podejmowanych przez radnych decyzji. - Niestety, jeśli chodzi o pomniki na terenie cmentarza, podlegają one umowie pomiędzy rządem RP a Federacją Rosyjską dotyczącej miejsc pamięci. Dopóki ona obowiązuje, nie możemy podjąć takiej uchwały.

Takie podejście do sprawy nie spodobało się radnym PiS. Najgłośniej protestował Dariusz Matecki, przedstawiciel kilku ze wspomnianych uchwał. Przypomniał, że zgodnie z prawem powinny być one rozpatrywane na najbliższej sesji rady, nie później jednak niż po upływie 3 miesięcy od złożenia.

- O ile nie naruszają obowiązującego prawa, a takiej pewności obecnie nie mamy - dodała Joanna Martyniuk.

Przewodnicząca RM Renata Łażewska zapewnia, że wszystkie projekty dotyczące sowieckich pomników będą rozpatrywane na kolejnej sesji.

- Mam nadzieje, że miesiąc zwłoki mieszkańcy Szczecina nam wybaczą. Chcę jednak, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem - tłumaczyła. ©℗

