Pomnik do likwidacji. Uchwała jest, protesty też

Poziom wiedzy historycznej współczesnych Polaków (nie tylko nas) jest żenujący. To że postkomunisci uważają Rosjan za wyzwolicieli można jeszcze zrozumieć, ale myślenie tzw. zwykłych obywateli to efekt wielu lat robienia wody z mózgu i fatalnego stanu nauczania historii w szkołach.

Simca

2022-07-18 21:06:23

Te pomniki poradzieckie obarczone są historycznym kłamstwem. Można np. upamiętnić wyzwolenie Krakowa spod niemieckiej okupacji, ale nie Dąbia czy Szczecina. Dlaczego? Bo to były niemieckie miasta i armia radziecką je po prostu zdobyła. To że później je przyłączono do Polski do była decyzja Stalina. Nie mieliśmy nic do powiedzenia. W tym samym tonie można opisać "wyzwolenie" przez Sowietów polskiego Lwowa po 17 IX 1939 r.