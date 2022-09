Jaka temperatura minimalna, by lekcje się odbyły? MEiN: będą działania osłonowe dla placówek oświatowych

Sporo emocji wywołują oszczędności samorządów i zapowiedzi, że będą obniżały temperaturę w podległych sobie jednostkach. Prezydent Szczecina także planuje takie rozwiązanie, precyzuje jednak, że nie będą one dotyczyć m.in. żłobków. A co ze szkołami i przedszkolami? Czy nadchodzi widmo zdalnej nauki z powodu niskiej temperatury w placówkach oświatowych. Głos w tej sprawie zabrało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Temperatura jest coraz niższa, rodzice zastanawiają się zatem, czy powróci nauka zdalna w szkołach, dla których organami założycielskimi są samorządy zapowiadające oszczędności niemal na każdym kroku. Także w ogrzewaniu podległych jednostek. Resort edukacji wyjaśnia, że powrót do nauki zdalnej z powodu wyziębionych klas nie ma żadnych uwarunkowań prawnych. Organy prowadzące placówki oświatowe nie będą miały podstaw do zamykania tych placówek z powodu zimna, a tym samym organizowania nauki zdalnej. Na podstawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2 września szkoły i przedszkola będą korzystały z zamrożonych - do końca 2023 roku - cen gazu, a także

