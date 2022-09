Ruszyła kolejna edycja olimpiady

Pandemia narobiła wiele szkód w psychice dzieci i młodzieży. Niemal dwa lata izolacji od kolegów i nauczycieli, samodzielna nauka i brak odpowiednich warunków do uczenia się w domu - to najpoważniejsze kwestie, które zgłaszała sama młodzież. Obecny rok szkolny to wyzwanie, a przed wszystkimi ogromne zadanie, by odbudować relacje z rówieśnikami, pedagogami i wzmocnić kondycję uczniów. Taką szansę dają młodym ludziom organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii, którzy od 19 września ruszyli także do zachodniopomorskich miast: Szczecina, Koszalina i Szczecinka, by angażować ich w tworzenie własnych projektów społecznych.



Organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii od 19 do 30 września będą rozmawiać z uczniami w ponad 900 szkołach w ponad 150 miastach w całej Polsce w tym w województwie zachodniopomorskim w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku. Wszystko po to, aby zachęcać nastolatków do działania i aktywnego rozwiązywania problemów, które widzą w swoim otoczeniu. Badanie z kwietnia 2022 r. wśród psychologów i pedagogów szkolnych pokazuje, że w czasie edukacji w trybie zdalnym uczniom, oprócz trzech wyżej wymienionych problemów, najbardziej brakowało bezpośredniego kontaktu z koleżankami i kolegami z klasy czy szkoły – tak uważa 88 proc. ankietowanych. Powrót do szkoły może zatem okazać się nie tylko wyczekiwany, ale i trudny pod kątem odświeżania starych znajomości czy poznawania nowych ludzi.

Zadania w nowym roku szkolnym

– Uczniowie na pewno mają problem z budowaniem relacji. Widzę, że mierzą się z tym zarówno w aspekcie kontaktu z rówieśnikami, jak i z dorosłymi. Natomiast młodzież, która brała udział w ubiegłorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, zdecydowanie się w tym aspekcie poprawiła - mówi Jolanta Mielewczyk nauczycielka chemii z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. - Do zadań, jakie sobie stawiamy w tym roku szkolnym należy współpraca, skuteczność w realizacji zadań, które młodzi wymyślają, właściwe planowanie i poszukiwanie rozwiązań. Aby tego dokonać, muszą zacieśniać między sobą relacje, dzielić się zadaniami i rozwiązywać problemy, a także nie zapominać o właściwej komunikacji. Młodzi potrzebują innego, namacalnego sposobu dowartościowania niż oceny w szkole, które w prawdziwym życiu nie pomagają. Jednak szkoła kładzie nacisk na teorię, sam uczeń jest na drugim planie, choć tak nie powinno być. W projektach społecznych nacisk jest zupełnie w innym miejscu. Koncentrujemy się na uczniach, rozmowach, działaniu, sprawczości, kontakcie z drugim człowiekiem. W efekcie wychodzą z praktycznymi umiejętnościami, które będą mogli wykorzystać na studiach i w pracy – dopowiada Jolanta Mielewczyk, której szkoła w zeszłym roku zrealizowała dwa projekty społeczne.

Zrealizowanych 50 projektów młodzieży

Zresztą w zeszłej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii w województwie zachodniopomorskim zostało zrealizowanych ponad 50 projektów młodzieży. Rekordzistą w regionie jest młodzież ze Szczecina, która zrealizowała najwięcej projektów społecznych w całym województwie. Między innymi nagrodzony Złotym Wilkiem projekt technologiczny „NaLepsze”. To aplikacja do wyszukiwania zbiórek, strajków i inicjatyw społecznych w okolicy, którą wymyślili i opracowali trzej uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie.

Jak twierdzą przedstawiciele Fundacji Zwolnieni z Teorii, zainteresowanie działaniem społecznym w zachodniopomorskim rośnie. Młodzi w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii decydują się na realizację inicjatyw, które są dla nich najbliższe. Edukują na temat ekologii poprzez wykłady czy prelekcje, wspierają lokalne schroniska, realizują zbiórki dla organizacji pozarządowych, projektują strony internetowe i aplikacje, które pomagają szkołom w budowaniu zaangażowanej społeczności.

Wychowanie przez zespołowe działania społeczne

- To dla nas ważne, aby z roku na rok coraz więcej młodych ludzi było zainteresowanych działaniem społecznym, ponieważ z doświadczenia wiemy, że zespołowe działanie na rzecz dobra wspólnego wpływa pozytywnie nie tylko na dobrostan psychiczny uczniów, ale też budowanie relacji międzyludzkich. Te znajomości trwają latami — stwierdza Mariusz Szerszeniewski z Fundacji Zwolnieni z Teorii i dodaje, że istotną rolę w tym działaniu mają nauczyciele. - Najczęściej czynnikiem motywującym do działania w olimpiadzie projektów społecznych jest nauczyciel czy nauczycielka, która wspierając swoich uczniów, pomaga ich na każdym kroku.

Do tej pory udział w olimpiadzie wzięło 70 tys. młodych ludzi. W sumie zrealizowali ponad 4,5 tys. projektów społecznych, które pozytywnie wpłynęły na ich najbliższe otoczenie, osiedle, miasto czy na środowisko lub zwierzęta. W sumie dobry wpływ tych projektów odczuło już ponad 30 milionów Polaków. Aby wziąć udział w olimpiadzie, wystarczy zebrać co najmniej 2-osobowy zespół i zalogować się na platformie www.zwolnienizteorii.pl Pod koniec roku szkolnego najlepsze ukończone projekty będą mogły powalczyć podczas Wielkiego Finału m.in. o nagrodę Złotego Wilka. Szkoły, które zainspirują młodych do wzięcia udziału w olimpiadzie, zostaną docenione w Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii. Nagrody dla najlepszych zespołów i szkół wręczane są przez najwyższe władze państwowe oraz przedstawicieli największych firm w Polsce.

Spotkania z ambasadorami olimpiady

Aby dowiedzieć się więcej o olimpiadzie, warto wziąć udział w specjalnych spotkaniach z ambasadorami olimpiady w szkołach w województwie. Planowany harmonogram spotkań w ramach trasy ogólnopolskiej Zwolnionych z Teorii w woj. zachodniopomorskim: 20 września w Marianowie, 23 bm. w Szczecinku, 26 - w Koszalinie. 27 września ambasadorzy będą w Szczecinie, odwiedzą młodzież z I LO, II LO, IV IX LO, XI LO, XVIII LO, a także Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, planowane są również spotkania w Szkole Mistrzostwa Sportowego Football Academy School oraz Technikum Ekonomicznym i TechnikumSamochodowym.

(kel)