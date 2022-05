Gminne lokum za remont. Rekordowa liczba wniosków

W pierwszych miesiącach tego roku szczeciński Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych notował rekordy powodzenia jeśli chodzi o potencjalnych najemców w ramach programu „Mieszkanie za remont". Tylko do końca kwietnia zainteresowani złożyli 350 wniosków, a 100 rodzinom takie lokale zostały przekazane. To prawie dwukrotnie więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- Duże zainteresowanie programem wynika z wielu czynników. Wśród nich m.in.: szybujące ceny najmu na wolnym rynku, droższe kredyty mieszkaniowe, sytuacja związana z wojną na Ukrainie i napływ do Polski uchodźców z tego kraju - tłumaczy Sylwia Rogulska, zastępca dyrektora ZBiLK. - Poza tym nasz program ma wiele zalet: oferta jest różnorodna, zasady najmu są przejrzyste, a czynsz stosunkowo niski. Dodatkowym walorem jest możliwość uzyskania dofinansowania do wykonania w takim lokalu łazienki i ogrzewania.

Program „Mieszkanie za remont" funkcjonuje w Szczecinie od 10 lat. Jest przeznaczony dla pełnoletnich mieszkańców miasta, którzy nie mają swojego lokum, np. żyją z rodzicami lub wynajmują mieszkanie na wolnym

...