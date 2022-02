Wnioski o lokale socjalne. Nabór tylko do końca lutego

Tylko dwa tygodnie, licząc od poniedziałku 14 lutego, zainteresowani mają na złożenie wniosków o przyznanie lokali socjalnych od gminy w Szczecinie. To mieszkania wynajmowane osobom o najniższych dochodach za obniżoną w porównaniu do obowiązujących stawkę czynszu komunalnego, bo i o niskim standardzie warunków, jakie w nich panują.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wyznaczył tegoroczny termin składania wniosków zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz.7031).

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie ZBiLK do 28 lutego br.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonów: Biura Obsługi Interesanta 91 48 86 333 lub 91 48 86 301 oraz w dziale gospodarowania lokalami mieszkalnymi 91 43 45 455.

Umowy najmu mieszkań socjalnych na czas oznaczony zawierane są z osobami, których udokumentowany średni dochód z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 42 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwach jednoosobowych, 45 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwach dwuosobowych i o dalsze 23 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach gmina może zawrzeć umowę najmu takiego lokalu, gdy przekroczenie kryterium dochodu wynosi nie więcej niż 10 proc.

Jeśli chodzi o konkretne kwoty, to poziom dochodów uprawniających do najmu lokalu od gminy za stawkę czynszu socjalnego wynosi (od 1 grudnia ub.r.) maksymalnie w zależności od wielkości gospodarstwa domowego: przy jednej osobie – 2 001,17 zł, dwóch osobach – 2 144,11 zł, trzech osobach 3 239,99 zł, czterech osobach – 4 335,87 zł, pięciu osobach 5 431,75 zł, sześciu osobach – 6 527,63 zł, siedmiu osobach – 7 623,51 zł, a przy rodzinie jeszcze liczniejszej to dalsze 1095,88 zł na każdą dodatkową osobę.

Aktualna stawka czynszu z tytułu najmu mieszkania socjalnego w Szczecinie to 1,40 zł za metr kwadratowy takiego lokum, a od 1 marca wyniesie ona 1,44 zł.

